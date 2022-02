Ex-BBB Rodrigo conversa com affair no ao vivo e se declara

O eliminado do BBB 22 (Globo) desta quarta-feira (2), Rodrigo Mussi, 36, foi surpreendido pela equipe do programa ao conversar ao vivo com a pretendente Tassia Rezende, 33, durante o Bate-Papo com Rafa Kalimann, 28.

A apresentadora anunciou a presença do affair de Rodrigo e ele, por sua vez, ficou sem graça. “Está ao vivo isso? Que linda que ela está. Ela é linda. Eu falei lá na casa ‘gosto de alguém’, era dela que eu estava falando”, disse.

“Vim te dar boas-vindas”, rebateu a médica veterinária, que também demonstrou constrangimento ao ser elogiada pelo gerente comercial. Kalimann foi direta e logo questionou se se ela teria sentido ciúmes de Rodrigo dentro do reality.

Rezende não hesitou em responder que sim. “Um pouquinho, fiquei um pouco agoniada em algumas festas”, disse.

Rodrigo Mussi, segundo eliminado do BBB 22 com 48,25% dos votos, voltou a elogiar a veterinária. “Que surpresa boa, não esperava. Você está linda. Felicidade de te ver, não sabia que você estaria aqui. A Rafa me deu essa surpresa agora. Estou feliz de ver o seu sorriso, você está linda”, disse.

Tassia Rezende tranquilizou o brother e disse que sentiu orgulho de sua trajetória no reality show. “Tinha muita gente torcendo por você, você vai ver quando chegar aqui fora”.

Ao se despedirem, Rodrigo contou à Kalimann que pensou que estivesse bloqueado pela affair por conta das suas atitudes na casa. Na primeira festa, ele deu um selinho triplo em Natália e Maria, e também se aproximou de Laís.

Ele lamentou e chegou a dizer que tinha machucado uma pessoa de que gostava muito, apesar de ter entrado no programa dizendo que era solteiro. Também em seu discurso pré confinamento, Rodrigo afirmou que vivia sua melhor fase da vida e ama sua liberdade.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles, Tassia Rezende disse que conheceu Rodrigo através do Instagram e que os dois chegaram a se relacionar por oito meses.