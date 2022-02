Esposa de Douglas Silva comenta sobre o ator no BBB 22

Casada com o ator há 14 anos, Carol Brito repercute caso de racismo e desabafa sobre distância do marido “Todo dia eu choro”

Carol Brito, esposa de Douglas Silva, participante do Big Brother Brasil 22, abriu o coração e avaliou a trajetória do ator no reality, dentro e fora do confinamento. Em entrevista à jornalista Bárbara Corrêa, do UOL, ela repercutiu o caso de racismo contra o marido, onde entrou com medidas sobre o crime.

Leia também Família de Douglas Silva relata mensagens de ódio e racismo e vai à Justiça

“A vida não é fácil para ninguém, mas pro negro é muito mais difícil, eles têm que provar que são bons num nível muito maior. Você vê o ator que ele é, a indicação que ele teve com 17 anos. Ele tem 33 anos e eu acredito que ele poderia estar com outra visibilidade, mas não é o que acontece. Se a gente parar para pensar, o que pode ser isso?”, pontuou ela.

Desabafo sobre a distância

Segundo a esposa de DG, existe uma certa distorção de imagem sobre o ator, e ela não escondeu que, de fato, isso lhe abala. “O que me chateia são algumas distorções de pintar o cara como algo que ele não é. Tentar fazer uma imagem que não é a dele mexe comigo. Todo dia eu choro, nem posso falar muito que me dá vontade de chorar de novo”, afirmou.

Carol Brito, que é mãe de Maria Flor, de 10 anos, e Morena, de 1, fruto da relação com Douglas, explicou como está lidando com a distância do amado, com quem é casada há 14 anos. “Essa oportunidade de estar enxergando ele por outra perspectiva, eu digo que é incrível pra mim, pro meu auto conhecimento e pro bem do nosso relacionamento (…) só me fez reafirmar e me apaixonar ainda mais pelo pai das minhas filhas”, concluiu.