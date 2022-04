Disputa entre Arthur, PA e DG bate recorde de votos em uma final do BBB

A batalha entre as torcidas, do lado de fora da casa mais vigiada, se empolgaram e fizeram de Arthur Aguiar campeão

Na final do Big Brother Brasil 22 (Globo), foi Arthur Aguiar quem levou a melhor. O brother recebeu 68,96% dos votos, enquanto Paulo André e Douglas Silva levaram 29,91% e 1,13% dos votos, respectivamente.

A disputa entre os três, entretanto, foi a maior da história do programa em número de votos numa final, com 751.366.679 votos. O número ultrapassou o da final do BBB 21, que figurava em primeiro lugar com 633.284.707 votos.

A votação desta terça (26) foi também a segunda maior da história do reality. Só perde para o Paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez no BBB 20, que alcançou a marca de 1,5 bilhão de votos e entrou para o Guinness World Records.

No terceiro ano em que famosos participam como convidados do reality, essa foi a primeira final em que há apenas homens e membros do Camarote. Também se igualaram o número de homens e mulheres ganhadores do reality.

Durante o último episódio, a casa teve shows de Paulo Ricardo, Xamã, Matheus e Kauan, Jão e Léo Santana. Ainda se apresentaram as ex-sisters Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria.

A noite teve até uma quebra de protocolo, quando o apresentador Tadeu Schmidt se emocionou e correu para abraçar os finalistas no gramado.