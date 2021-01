Depois da treta, Lumena quer votar em Caio e faz combinação de votos

PUBLICIDADE

E o jogo começou! O que ontem era só paz, amor e sintonia, hoje virou fogo no parquinho real. Após discussão entre Lumena e Caio, por causa do episódio em que o brothers se maquiaram e desfilaram pela casa, a sister diz já ser o motivo do seu voto.

Lumena estava conversando com Arthur dizendo que seu voto vai ser em Caio e gostaria da opinião dos outros 5 imunizados já que o voto vai ser de todos. Lumena chegou a falar que sabe que todos são próximos de Caio mas que ela só votaria nele.