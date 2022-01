Luciano conseguiu tirar Pedro Scooby do sério…

Luciano tira Pedro Scooby do sério. O emparedado da semana interrompeu demais o surfista que tirou onda.

Mais uma vez, nessa madrugada, (24), Pedro Scooby fez o coach e aconselhou Luciano a ter uma melhor convivência com a galera da casa e menos vontade de ser famoso. Mas a interrupção do brother várias vezes, conseguiu deixar Scooby com a mesma falta de paciência que ele tinha quando casado.

Foto: Reprodução

“Escuta, calma aí, só escuta brother! Você fica querendo responder enquanto a pessoa tá falando”, e Luciano o interrompe, e ele continua: “ESCUTA! Só tô pedindo para você escutar, depois você fala!”, deixando o bailarino super sem graça.

Scooby emendou que não é porque ele disse que estava vivendo a experiência que as outras pessoas não tem sonhos. Continuou dizendo que Luciano tem o sonho de ser famoso, mas que pode ter outra pessoa que quer ajudar uma outra pessoa que precisa ou montar um projeto social em uma favela que ajudará várias pessoas.

luciano voltou a falar sobre seu sonho de ser famoso e levou uma MACETADA do scooby #bbb22 pic.twitter.com/cUzQiCoYOs — paiva em #bbb22 (@paiva) January 24, 2022

Tiago Abravanel e Scooby continuaram o aconselhando e tentando explicar o discurso de Naiara, mas Luciano não estava aberto a entender e continuou revidando… Inclusive, até Arthur Aguiar perdeu a paciência!

E pelo jeito, esse Jogo da Discórdia vai estar bom demais…