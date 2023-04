Bruna se emociona ao assistir a discussões do BBB-23

Aline Wirley falou de seus desentendimentos com Fred Nicácio e de seu casamento aberto com o ator Igor Rickli

Na manhã desta quinta-feira (27), Aline Wirley e Bruna Griphao, segunda e terceira colocadas do BBB 23 (TV Globo), participaram do Mais Você.

Em conversa com Ana Maria Braga, Bruna se emocionou ao ver as cenas em que discutiu com outros participantes do reality e comentou o relacionamento com Gabriel Fop dentro da casa. Aline Wirley falou de seus desentendimentos com Fred Nicácio e de seu casamento aberto com o ator Igor Rickli.

Veja o que aconteceu no Mais Você com Aline e Bruna:

DISCUSSÕES E “EXPLOSÕES”

Emocionada e constrangida após assistir às discussões que protagonizou na casa, Bruna admitiu que ser explosiva é seu maior defeito e atribuiu esses traços à sua criação.

Bruna Griphao: “É muito num lugar de criação, mesmo. Na minha família, todo mundo tem um passado, e eu tenho meu passado. Eu cresci na minha vida aprendendo a entrar em embate e a usar isso como maneira de defesa. Durante muito tempo vim desconstruindo muita coisa e tentando melhorar, mas existem gatilhos em mim. A gente entra no BBB achando que isso vai tá curado, mas eles vêm te assombrar. […] É um lugar de uma reatividade, de uma explosão que sei que muitas vezes foi desproporcional e machucou as pessoas. Isso que me dói mais, ter machucado as pessoas. […] Eu sei que é meu defeito, é meu maior defeito, mas sei também que essa intensidade trouxe muitas coisas positivas no meu caminho. É intenso pra bom e intenso pra ruim. A gente tem que aprender a maneirar.”

“É inevitável, é minha personalidade. São marcas minhas da minha vida, de como eu fui, de como eu quero melhorar e vou usar essa intensidade pra tentar ser melhor.”, contou Bruna.

DESAVENÇAS COM FRED NICÁCIO E “GATILHOS”

Aline comentou a ocasião em que Fred Nicácio disse que ela era “planta” e “omissa” durante um jogo da discórdia e disse que a situação foi confusa.

“São muitas camadas de tudo que tô vendo e ouvindo. Eu acho que foi algo que mexeu muito comigo quando o Fred voltou para casa com informações, e aí traz isso no jogo da discórdia. Eu fiquei sem entender exatamente o que tava acontecendo, mas em algum lugar mexeu comigo numa dor. Eu sei que foi um gatilho essa coisa da omissão, porque eu entro na casa como um corpo político. Eu sou uma mulher preta, eu sabia que ia ter um peso.”, disse Aline.

RELACIONAMENTO COM GABRIEL FOP

Bruna também disse que não enxergou problemas no relacionamento com Gabriel Fop. Tadeu Schmidt chamou a atenção do brother ao vivo por suas falas agressivas direcionadas à sister, com quem ele estava se relacionando no programa.

Bruna Griphao: “Isso com o Gabriel eu não enxerguei, eu não vi. É muito num lugar de aprendizado, de olhar e problematizar. Já passei por relacionamentos não tão legais. Eu me vi nesse lugar, tentando aprender, mas isso se repetiu em rede nacional. […] Agora tá tudo bem. Foi tudo interrompido antes que pudesse chegar numa proporção pior. A gente entendeu, eu entendi e agora tô bem.”

CASAMENTO ABERTO

Já Aline encheu o marido, Igor Rickli, de elogios. Os dois são bissexuais e têm um casamento aberto.

Aline Wirley: “A gente tem uma relação de muito amor, muito afeto, muito respeito, muita cumplicidade. De parceria, de honestidade, de franqueza mesmo. Então eu tenho no meu marido meu melhor amigo, e isso é um presente dentro de uma relação.”