Boninho é censurado pelo Instagram ao tirar sarro de depilação íntima de Caio

SÃO PAULO, SP



O diretor Boninho, da Globo, ironizou a depilação íntima que deu errado de Caio, no Big Brother Brasil 21, e acabou tendo duas publicações sobre o assunto censuradas pelo Instagram.



Na sexta (2), ele fez um primeiro post na rede social, brincando com o acidente sofrido pelo fazendeiro que, ao depilar a virilha, acabou machucando o pênis.



“A gente sabe que a Gillette [patrocinadora do BBB21] bateu um bolão com a barba do Gilberto, mas o Caio forçou! [risos]. E aí, Eri Johson: pra que?”, indagou o diretor. Ele publicou também uma imagem de Caio mexendo na bermuda com a seguinte frase: “Atenção! Gillette não faz milagre nem vem com visão noturna.”



Após o conteúdo ter sido tirado do ar, Boninho postou novamente a mesma foto e escreveu: “O Instagram bloqueou a minha publicação por achar que é conteúdo sexual. Gringo não entende que isso é só uma falta de noção e de higiene, imaginem quanto pelo no chão. Olha, Instagram, mais humor por favor!”



Mais uma vez, porém, o conteúdo foi bloqueado. Boninho resolveu fazer outra publicação sobre o tema. “Se o Instagram bloquear de novo, posso pedir música no @showdavida [Fantástico], Tadeu Schmidt? Esse menino algoritmo é perdido mesmo! Eri, pra quê?”, indagou ele. O apresentador do Fantástico respondeu à brincadeira: “Vou ali pegar o regulamento.”



Essa última publicação seguia no ar na manhã deste sábado. Posteriormente, Boninho postou na rede social um vídeo bem-humorado sobre o ocorrido, que foi chamado por ele de “Uma História de Censura no Instagram”.

Procurado, o Instagram não se manifestou até a publicação deste texto.



O acidente de Caio aconteceu na madrugada de sexta (2), depois que ele deixou a Prova do Líder. “Fui cortar um pouco de cabelo da virilha com a maquininha e arranquei uma lasca do couro do pau. Ficou branco e agora tá sangrando”, disse o fazendeiro para Fiuk no quarto Cordel.



O ator perguntou se Caio tinha feito um curativo. “Não, eu passei um creme lá pra ver se serve. Tá ardendo velho. Tá sangrando!”



As informações são da FolhaPress