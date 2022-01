‘Big Day’: nesta sexta os participantes do BBB 22 serão revelados

A data oficial do ‘Big Day’ foi divulgada e os fãs do programa poderão conhecer os novos integrantes nesta sexta.

Após todo o suspense da data certa da divulgação dos participantes, na última quarta (12), o novo apresentador do programa, Tadeu Schmidt, confirmou que será nesta sexta-feira (14).

No vídeo que foi exibido pela Globo e publicado nas redes sociais do programa, Tadeu afirmou que todos irão conhecer os integrantes juntos no ‘Big Day’. “A galera que vai para dentro do jogo, para dentro da casa mesmo, nós vamos conhecer juntos no ‘Big Day’, aquele dia inteirinho dedicado à apresentação dos nossos novos melhores amigos. Ou não, né, vai saber? É sexta-feira ao longo de toda a programação”, completou.

Depois de diversas listas “confirmadas” do Camarote, entre os famosos citados estão Jade Picon, Naiara Azevedo, Arthur Aguiar e Bruna Gonçalves, que foram divulgadas nas redes sociais, a certeza só virá no dia 14.

Os fãs do Big Brother Brasil estão super ansiosos com a data e agitam a web na espera do ‘Big Day’.