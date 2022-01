Mais uma novidade no BBB 22: um botão! Como será que vai funcionar?

A nova edição do programa está recheada de novidades e um novo botão é uma delas. Os fãs puderam conhecer o novo ‘integrante’.

A cada ano uma nova surpresa no Big Brother Brasil. Neste ano, além de diversas mudanças nos apresentadores, terá também uma novidade dentro da casa: Um botão!

Ele ficará localizado na sala da casa e servirá como um lembrete permanente da existência de momentos bons e ruins dentro do jogo. Por isso, quem chegar no momento de “não aguento mais, quero sair” poderá apertar o botão e estará automaticamente eliminado do jogo.

Esse é o novo botão da casa. Se o cara apertar, tchau! Está eliminado! Boninho

Mas, não é tão simples. A decisão de sair é muito séria e, para apertar o botão, o brother precisa passar por algumas etapas, já que o item está protegido em uma caixa iluminada, fechada por escotilha. Além disso, ele só poderá ser acionado quando estiver com a luz verde, em horários determinados. Se estiver vermelho, não tem jeito, vai ter que esperar. Será que alguém vai querer testar a novidade e perder a chance de chegar a final?

O diretor Boninho deixou bem explicado em seu Instagram, confira: