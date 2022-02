BBB: Drauzio Varella fala sobre polêmica de Eliezer “Não pode beijar com herpes”

Na última festa do BBB a pegação rolou solta entre Eliezer e Natália, mas um pequeno detalhe chamou a atenção dos internautas

O brother esta com herpes, e mesmo depois da orientação médica do programa, ele continua se relacionando com a participante

Nos últimos episódios o público conseguiu ver que ele estava fazendo o tratamento certinho, passando pomada e tudo para acabar com com o vírus, mas não e da noite para o dia que a feridinha no lábio vai sarar.

No twitter até o médico oficial da Rede Globo se manifestou, Drauzio Varella explicou como a herpes pode ser tornar um grande problema para a população brasileira.