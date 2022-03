BBB 22: Tiago Abravanel e Vyni se reencontram em São Paulo

O ator levou o cearense para o primeiro musical da vida dele; Vinicius agradeceu o colega de confinamento nas redes

Fora da casa mais vigiada do Brasil, a amizade continuou sim! Vyni reencontrou com Tiago Abravanel, nesta segunda (28), em São Paulo, e visitou a casa do cantor e ex-BBB. Nos Stories, Vyni registrou alguns cômodos da moradia.

Mais tarde, Abravanel levou o cearense para realizar um sonho: assistir ao primeiro musical da vida dele. Os ex-bbb ‘s assistiram “Sweeney Todd”, que tem Rodrigo Lombardi e Andrezza Massei como protagonistas. Fã do ator, Vyni comemorou a oportunidade de conhecer Lombardi pessoalmente.

“Ele prometeu lá dentro. Ele cumpriu aqui fora. Obrigada, amigo, Tiago Abravanel, por me proporcionar esse momento e realizar mais esse sonho. Eu assisti meu primeiro musical”, escreveu Vyni no Twitter.

Abravanel também mostrou nos stories o momento ao lado de Vyni. “Que noite incrível. Muito feliz de viver esse sonho com você, como prometido”.