BBB 22: terá uma gravidez inédita de uma participante? A confirmar

A sister Natália se submeteu a exames, mas não teve o resultado divulgado; a equipe da participante negou a gravidez

E agora? Grávida ou não? Pode não ser nada. Mas, sim, pode ser que a participante do BBB 22, Natália Deodato esteja grávida. Ela se relaciona sexualmente com o designer Eliezer há quase um mês e no domingo contou aos outros integrantes do reality que vem sentindo “um enjoo forte”.

Natália já teria se submetido a exames, mas o resultado ainda não foi divulgado. Caso dê positivo, este será o primeiro bebê gerado dentro do confinamento na história do reality. A Globo foi procurada pela revista ‘VEJA’, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.

Após os boatos, a equipe da sister se pronunciou nas redes sociais. Eles negaram a possível gravidez e solicitaram respeito a Natália. Os internautas continuam acreditando na possibilidade, após uma sensitiva falar sobre uma possível gravidez.