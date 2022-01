BBB 22: Rafa Kalimann foi anunciada como a nova apresentadora do ‘Bate-Papo BBB’ e recebe críticas

Após ser apresentada como a nova integrante da ‘Rede BBB’, a influenciadora recebeu diversas críticas dos internautas.

Rafa Kalimann, de 28 anos, foi escalada para apresentar o ‘Bate-Papo BBB’ substituindo Ana Clara Lima, que tomará conta de um novo quadro apresentado nas quintas feiras, ‘Fora da casa’.

O ‘Bate-Papo BBB’ é o quadro que fez mais sucesso nas antigas edições do Big Brother Brasil. Por ser o primeiro contato com o eliminado, a apresentadora tem a oportunidade de mostrar tudo aquilo que o participante vivenciou, as críticas e a torcida que conquistou do lado de fora.

Acontece que, os internautas não ficaram muito contentes com a substituição de Ana Clara, e Rafa Kalimann chegou a ser os assuntos mais comentados no Twitter. Julgada como sem carisma e sem talento, eles afirmaram que Rafa deve saber de algo sobre Boninho, “Não é possível que Boninho colocaria o emprego dele em risco, ela deve saber de algum segredo” disse a seguidora.

“Agora sim os brothers vão lutar pra não ir pro paredão, ser entrevistado por Rafa Kalimann é pior que a eliminação” escreveu outro seguidor.

Foto/Reprodução

Após os comentários nas redes sociais criticando a ex-bbb Rafa, Ana Clara Lima fez uma publicação em seu Twitter: “Quanta merda a gente tem que ler na internet né, misericórdia como pode”. Os seguidores entenderam que ela estava se referindo aos ‘hates’ que Rafa Kalimann recebeu.