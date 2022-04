BBB 22: Paulo André se torna o novo Líder da semana

Em um tempo recorde, o atleta ganhou a disputa; O último colocado na Prova, estaria direto no Paredão, Douglas Silva levou a pior

Faltando uma semana para a final do BBB 22, os brothers foram surpreendidos com mais uma prova de liderança. Logo após a eliminação de Gustavo, Paulo André venceu uma prova de habilidade. Douglas Silva não teve a mesma sorte, ficou por último na competição e foi direto para o paredão.

PA precisou indicar uma pessoa no paredão ao lado de DG, e para a “grande surpresa” do público, ele escolheu Eliezer.

Foto/Reprodução

“Vou indicar o Eli.. As outras três pessoas são as pessoas que compartilharam todos os momentos comigo aqui na casa. O Eli, durante o jogo esteve do outro lado do muro, como a gente fala, minha indicação vai ser ele” explicou o atleta.

No confessionário, com Paulo André imune na liderança, e com DG e Eli já no paredão, a votação no confessionário ficou entre Arthur Aguiar e Pedro Scooby.

O surfista levou os votos de Eliezer, Arthur e DG e também foi para berlinda.