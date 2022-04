BBB 22: Paulo André ganha apoio da web e fãs de Arthur respondem

Após a festa da madruga com os ídolos do atleta, Filipe Ret e L7nnon, os internautas subiram a frase “O Primeiro Lugar é seu PA”

O nome de Paulo André ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quinta-feira (14). Após o show de L7nnon e Filipe Ret, parte das atrações da festa desta quarta (13) do Big Brother Brasil 22 (Globo), o atleta ganhou apoio de internautas que subiram a frase “O Primeiro Lugar é seu P.A.”.

“O primeiro lugar é seu P.A., no BBB e no coração”, escreveu um. “Falo com tranquilidade… P.A. é o cara mais leal aos seus, gente boa, gato e com uma leitura de jogo que vai além do que já passou no BBB. Joga sem se precipitar, analisa as nuances quando necessário se posiciona firme. Homem digno e de valor”, disse outro.

“A energia do P.A. quando viu o nome do Ret e L7… Já imagino ele vibrando muito quando for campeão”, escreveu ainda um terceiro. “Sem dúvida nenhuma! O primeiro lugar é seu P.A.”, completou outra internauta no Twitter.

Pouco tempo depois, os fãs de Arthur Aguiar colocaram a frase “O primeiro lugar é seu Arthur” nos assuntos mais comentados do Twitter. “Você é merecedor de ser o campeão desse BBB. Estamos com você e por você. Arthur campeão”, escreveu um.

“O melhor jogador, melhor leitura de jogo, protagonista absoluto da temporada inteira não tem jeito”, completou outro internauta. “Não adianta forçar. O primeiro lugar é seu Arthur!”, escreveu uma terceira fã do ator e cantor.

Sobre a festa

A madrugada desta quinta (14) no Big Brother Brasil 22 (Globo) foi marcada por um festival de shows, mas o clima entre os brothers já era de despedida. O cantor sertanejo Luan Santana foi o primeiro a se apresentar no palco do reality. Ele mostrou duas músicas novas durante a performance e revelou que tem vontade de ser um BBB. “Fico morrendo de vontade de participar da próxima edição”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Representantes do forró eletrônico, a pisadinha, os cantores Matheus Fernades e Mari Fernandez se apresentaram depois de Santana. Mais tarde, foi a vez dos rappers L7nnon e Filipe Ret cantarem no gramado da casa.

No cenário montado pela produção para a festa, cada brother ganhou um estande com objetos ligados as suas personalidades. No de Pedro Scooby, por exemplo, havia uma prancha de surfe, e no de Jessilane, um microscópio. Gustavo se divertiu com uma cartola parecida com a do guitarrista Slash. Em cada estande havia uma tela, na qual foram exibidas fotos da infância de cada participante.

Entre os sete brothers restantes na casa –Jessi, Arthur, Paulo André, Douglas, Gustavo, Scooby e Eliezer– predominava o clima de adeus ao programa, com declarações carinhosas e reflexões sobre o confinamento.

“Estou feliz demais, você não tem noção! Olha eu! Onde que eu imaginei, onde?”, disse Jessilane em uma breve conversa com Douglas. No começo da festa, ela se emocionou ao ver fotos suas na tela e ganhou um abraço coletivo dos brothers. DG também ficou comovido com as fotos da sua infância e carreira na atuação.