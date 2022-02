BBB 22: música de Maria toca durante a festa e os brothers se emocionam

Uma das músicas da sister que foi expulsa do reality por agressão passou durante a festa da Líder Jade e os brothers relembram da amiga

Desclassificada do BBB 22, Maria esteve presente na segunda festa da Líder Jade, que aconteceu nesta noite de quarta (16), através da música. Logo no início, a canção “Sobre Nós” do Poesia Acústica com participação de Maria tocou e emocionou os confinados.

Expulsa após configurar agressão com sua atitude no último jogo da discórdia com Natália, Maria deixou a casa na manhã de ontem, terça-feira (15), mesmo dia da eliminação de Bárbara no paredão. Apesar de pouco tempo, os brothers já estão sentindo falta da cantora.

Ao reconhecer a música, Natália gritou: “é da Maria”. DG, Pedro Scooby, PA, Vyni, Tiago Abravanel, entre outros participantes, vibraram com o momento. “Maria, a gente te ama”, gritou DG. Já Abravanel ficou bastante emotivo e quase chorou.

Quem também ficou tocado com o momento foi Vyni, amigo próximo de Maria no confinamento. Scooby comentou: “Todo mundo arrepiado”.

Na noite de segunda-feira (15) Maria bateu com um balde na cabeça de Natália. “Só não pode bater o balde na cabeça, né?”, reclamou a sister. Maria se desculpou imediatamente. Na sequência, o apresentador Tadeu Schmidt chamou um intervalo comercial e, na volta, disse que uma dúvida tinha que ser tirada imediatamente. Ele perguntou a Natália se estava tudo bem, ao que ela respondeu que sim. Maria se desculpou novamente, afirmando que o balde “escorregou” da mão dela.

Na manhã de terça-feira (16) a Globo emitiu um comunicado comunicando a expulsão da participante. “Após análise das imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada.”

Atriz e cantora, Vitória Nascimento Câmara (nome verdadeiro de Maria), ficou conhecida pelo público através do Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular.

Em 2020-2021 Maria viveu a personagem Verena na novela “Amor de Mãe” (Globo), e por isso entrou no Big Brother Brasil como Camarote, grupo de famosos e influenciadores que são convidados pela produção, diferentemente dos Pipocas que se inscrevem.