BBB 22: Maíra Cardi pede por saída de Laís com rejeição

“Porcentagem histórica” pede a influenciadora ao puxar mutirão para eliminar a médica, ‘rival’ de Arthur no programa

Após o programa ao vivo do domingo (20), durante a madrugada, a coach fitness e ex-BBB Maíra Cardi começou a puxar um mutirão para a eliminação de Laís do Big Brother Brasil 22.

Maíra apoiou a indicação do marido, Arthur Aguiar, ao colocar a ‘rival’ do jogo na berlinda e chegou a pedir rejeição na porcentagem da médica durante o Paredão.

“Antes tarde do que nunca, indicação do nosso líder. Laís está no paredão. Eu conto muito com os votos de vocês, hein! Vota, vota, vota, vota para a gente fazer essa porcentagem ser linda, histórica. Fora, Laís”, disse a influencer em seu Instagram.

Laís está no Paredão desta semana enfrentando Eliezer e Douglas Silva. Gustavo, se salvou durante a Prova Bate-Volta na noite de ontem (20).

A coach já havia demonstrado antipatia pela médica Laís. Em uma entrevista para o canal de Matheus Mazzafera no YouTube, ela acabou revelando quem não gosta dentro do BBB. “Se você me perguntar quem eu não gosto, é a Laís. Ela é falsa. Não gosto do jogo dela. Tipo assim, no ao vivo ela infla, grita. Aí depois que sai, ela diz: ‘Adoro você’. Ah, não tem necessidade disso”, revelou Maíra.