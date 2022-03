BBB 22: Lucas revela algumas estratégias para as provas de resistência

No bate papo com Ana Maria Braga, o eliminado da semana explicou o que fazia para resistia tanto tempo nas disputas

Eliminado da semana no BBB 22, Lucas Bissoli foi o convidado desta quarta-feira (30) para o café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você (Globo). O engenheiro começou o encontro dizendo que não dormiu na última noite, e que já sente saudades de estar com os confinados dentro do reality -especialmente Eslovênia, com quem ele vive um romance.

O ponto alto da conversa foi quando Lucas revelou sua estratégia para ficar na prova de resistência do dia 10 de março, que acabou resolvida em sorteio após quase 24 horas, mas da qual ele saiu vencedor e Líder. Segundo o brother, sua saída foi “entrar em desidratação” para não precisar ir ao banheiro.

“Não bebi água e, durante a prova, a saliva que tinha na boca eu passava na camisa. Então não bebia ela de volta. E isso minimizava, de repente, a possibilidade de eu ir ao banheiro”, conta. “A única coisa que me tiraria da prova ali, que eu tava muito focado, seria ir ao banheiro. E não importa se você é atleta, o que for, se precisar ir ao banheiro…”.

Para lidar com o sono, ele disse que mantinha-se em movimento, repetia mensagens positivas para si mesmo e chegou até a se machucar propositalmente.

Ainda no encontro, Lucas comentou sobre o ressentimento que teve quando Douglas e Arthur votaram nele para o Paredão que o eliminou.

“Eu entendo o voto de cada um, por isso não fui tirar satisfação com ninguém. Só fui falar com meles que fiquei realmente chateado porque não votaria neles agora”, disse ele. “Dói. Eu não queria sentir essa dor, porque sei que é o jogo. Mas sou ser humano e acabei sentido, e tive a necessidade de ir conversar com eles”.

Lucas também disse que se orgulha de sua trajetória e escolhas no BBB 22: “Eu acho que não deu errado não, deu é muito certo. Se eu tentasse fazer algo de diferente, eu teria saído antes”.