BBB 22: Laís pede desculpas para Linn após enviar o torpedo que causou polêmica

Após enviar uma mensagem anônima usando o pronome masculino se referindo a Linn, a médica explicou sua verdadeira intenção.

Na noite do último domingo (23), Tadeu pediu para Linn explicar a história de sua tatuagem na testa ‘ELA’, e qual pronome certo para se referir a ela. Após o recado, a médica que enviou o torpedo anônimo perguntando se a cantora estava “solteiro”, chamou Linn para conversar e se desculpar pela mensagem.

“Você lembra quando a gente estava fazendo a apresentação aqui, que você começou ‘Está solteiro? Está solteira? Tão perguntando aqui’. Você lembra? Eu achei o máximo, porque quando todo mundo esquecia, você perguntava. Ai por isso eu mandei um torpedo para você, mas nesse sentido”, afirmou Laís.

A médica garantiu que não teve intenção de usar o pronome masculino para se referir a Linn, e sim imitar a cantora durante a apresentação dos participantes. Laís ainda comentou que havia enviado no dia depois da conversa dos brothers, mas não foi mostrada no telão, por isso ela enviou novamente, mas desta vez utilizando a palavra “solteiro”.

A cantora confessou que ficou incomodada com a mensagem, mas esperou para tentar entender o que tinha acontecido. “Eu nem fiquei perguntando para a galera quem tinha mandado. Eu preferi esperar que alguém viesse falar comigo”, afirmou Linn.

A médica decidiu procurar a cantora após a fala do apresentador, pois achou que a mensagem poderia ter sido interpretada de outra maneira, e realmente foi. Do lado de fora da casa, os internautas apontaram a fala como transfóbica, e o assunto ficou no topo dos assuntos mais comentados no Twitter.

No fim, Linn agradeceu a explicação e Laís encerrou se desculpando. “Jamais ia te perguntar daquela forma. Perdão se eu te deixei chateada”, completou a médica.