BBB 22: Jessi recebe apoio da Secretaria de Educação do Distrito Federal

A sister, que passou no concurso para professores substitutos mas perdeu o prazo por estar no BBB, recebe torcida da Secretaria.

A professora de biologia Jessilane, de 26 anos, passou no concurso da Secretaria de Educação para professores substitutos, mas, por estar confinada, a sister perdeu o prazo e não conseguiu assumir a vaga.

Na última terça (01), a Secretaria de Educação do Distrito Federal publicou no Twitter oficial o apoio à professora e à torcida por ela dentro do Big Brother Brasil.

“A rede de Educação do DF estará sempre de braços abertos para receber a Jessi, que passou muito bem colocada na nossa prova. Mas estamos torcendo muito para que ela seja a número um, agora, em outro desafio. Forças, Jessi!” escreveram.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Além do apoio a sister, a Secretaria também comentou sobre o discurso que rendeu uma série de elogios ao apresentador Tadeu Schmidt.

“Toda a nossa torcida valeu a pena e vamos continuar firmes e fortes pela Jessilane. Mas no meio da tensão da noite de ontem, nós da Educação ficamos felizes não só com a permanência da Jessi. A nossa Língua Brasileira de Sinais foi lembrada em rede nacional. Por aqui, todos entenderam o recado do Tadeu”, finalizaram.