BBB 22: Jade Picon apoia Pedro Scooby e fãs a comparam com Arthur 

Na reta final do Big Brother Brasil 22, com mais um paredão rolando, alguns ex-participantes do reality aproveitaram para compartilhar suas torcidas nas redes sociais. No Twitter, Jade Picon fez questão de deixar uma mensagem de apoio a Pedro Scooby, que enfrenta a berlinda ao lado de Eliezer e Douglas Silva.

“Aqui a amizade é verdadeira. Pedro Scooby, independentemente do que acontecer, vou estar aqui”, escreveu a influencer.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Não demorou para que os internautas apontassem a “indireta” ao rival de Jade na casa, Arthur Aguiar. Nos comentários, o público se dividiu: por um lado, alguns concordavam com a atitude da influencer em apoiar o surfista, outros não.

Isso aconteceu após os administradores de Arthur Aguiar puxar uma torcida contra Pedro Scooby, pedindo a saída dele da casa mais vigiada. O resultado do paredão será anunciado hoje (21), durante o programa ao vivo.