BBB 22: Gustavo revela interesse em continuar o relacionamento com Laís

“Quero continuar com ela lá fora”, disse o brother em uma conversa com Lucas na madrugada após o Jogo da Discórdia

Durante a madrugada desta terça-feira (29), após um Jogo da Discórdia que resultou em uma conversa ‘quente’ entre Lucas e Gustavo, com direito a acusações aos brothers da “Disney” e críticas a Arthur Aguiar, o bacharel em direito bateu um papo com o estudante de medicina sobre seu relacionamento com Laís, eliminada mais recente do BBB 22.

Enquanto analisava os paredões que enfrentou no confinamento, que eliminaram Brunna Gonçalves e Vyni, o curitibano também relembrou a treta generalizada após a formação da berlinda com Jade Picon, Arthur e Jessilane e o término com a doutora.

“Falei com a Lina, tipo, ‘porr*, como é que vou ficar com uma pessoa se eu não sou prioridade pra ela? Laís era minha prioridade, mas eu não era pra ela”, contou.

“E minha vida inteira eu baseei minhas relações com base na reciprocidade, então fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, ‘Lá, eu acho melhor não ter mais nada com você, não esperar nada de você, do que esperar e me magoar de novo”, continuou.

Embora a decisão do ex-vidraceiro tenha parecido firme inicialmente, eles reataram o romance menos de 24h depois. “Fiquei um dia sem poder ficar com ela, olhei e falei, ‘esquece tudo que eu falei. Prefiro sofrer só domingo do que de segunda a sábado'”, disse.

“Eu realmente gosto muito dela e quero continuar com ela lá fora” afirmou Gustavo, sobre Laís.

Foto/Reprodução

Em seguida, Lucas resolveu opinar sobre preferências e seu relacionamento com os confinados, ressaltando sua proximidade com Eslovênia, Jessilane, Natália, Lina e Gustavo, que completou: “Eu e você somos amigos, mas no seu critério de prioridades eu estava no Top 5, por exemplo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Separar sentimento de jogo é um negócio fod* pra caramba”, fala Gustavo.

“Falei com a Eslô também sobre isso. Disse que entenderia caso ela também fizesse aquilo, da mesma forma que vocês, mas não sei se sentiria o que ele tá sentindo porque a gente só sabe quando acontece”, Lucas opinou.

Após a conversa, novamente Gustavo ressaltou sua vontade de continuar o relacionamento com Laís fora do BBB e brincou: “Já falei [pra produção] pra mandarem passagem pra ela. Não precisa nem mandar pra minha mãe, quero ver a Lá assim que eu sair daqui. Imediatamente”.