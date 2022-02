BBB 22: Gustavo, Paulo André e Brunna se enfrentam no paredão

Os três brothers se enfrentam no quinto paredão da edição; O Líder da semana, Lucas, indicou a dançarina direto para a berlinda

Dinâmica diferenciada esta semana no BBB 22. Na noite de domingo (20) aconteceu a formação do quinto paredão da edição. Gustavo, um dos brothers que estão na berlinda, foi indicado na última sexta (18), por Brunna, que atendeu o Big Fone. O Líder Lucas, colocou a esposa de Ludmilla direto no Paredão.

A votação da casa foi diferente: os brothers, tirando o Líder, precisaram se dividir em três grupos, de duas ou mais pessoas.

O primeiro grupo foi formado por: Vyni, Eli, Eslô, Jade, Laís, Brunna e Larissa, e se encaminharam ao quarto Lollipop.

O segundo foi: Douglas, Arthur, Paulo André, Pedro Scooby e Gustavo, ficaram no quarto Grunge.

O terceiro grupo ficou: Tiago Abravanel, Lina, Jessi e Naty, que foram para o confessionário.

Cada grupo precisava indicar, em consenso, uma pessoa de outro grupo direto para o paredão. O primeiro mandou Jessi; o segundo, por votação entre eles, Eliezer; o terceiro escolheu Paulo André.

Após a votação, Gustavo, Eliezer, PA, Brunna e Jessi foram para a berlinda. Os participantes que foram indicados pela casa e pelo Big Fone tiveram a prova Bate-Volta, pois o paredão é triplo.

Com a tradicional prova Bate-Volta com três fases, Eli e Jessi conseguiram escapar do paredão.