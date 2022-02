BBB 22: Gustavo já definiu seus próximos alvos para o Paredão

O ex-morador da casa de vidro deixou claro que Vyni e Tiago Abravanel são suas escolhas para estar na próxima Berlinda

Gustavo voltou do seu primeiro Paredão nesta terça-feira (22) e já está pensando no próximo. Em conversa com Douglas Silva, o novo morador afirmou que seus alvos para enfrentar a berlinda são Vyni e Tiago Abravanel.

O brother recebeu 22% dos votos do público e passou longe de sair do programa. Brunna Gonçalves foi a escolhida para ser a eliminada da semana com 76%. Paulo André ficou em último lugar na porcentagem com apenas 1,58%. A enquete feita pelo F5 demonstrou a intenção de votos dos telespectadores e leitores; Brunna (71%), Gustavo (23%) e PA (6%).

Mais cedo, antes do resultado sair, Gustavo voltou a defender a sua estadia na casa. Durante o programa ao vivo, o participante foi questionado pelo apresentador Tadeu Schmidt se estava nervoso e ele não escondeu que sim.

Gustavo também comentou sobre o seu jogo e alfinetou alguns colegas do confinamento. “Não me arrependo. Sei que minha estratégia é arriscada. Em uma semana, consegui fazer mais do que quem já estava aqui fez em um mês. Seja o que Deus quiser”, disse.

Na última segunda (21) durante o Jogo da Discórdia, o brother foi o único que recebeu em maior quantidade placas negativas de “não ganha de jeito nenhum”. Eliezer, Vyni, Jade, Tiago Abravanel e Eslovênia foram quem elegeu Gustavo como incapaz de sair campeão.

Todos eles usaram o mesmo discurso de que Gustavo estava jogando de uma maneira negativa e criando conflitos na casa, sem dar também a oportunidade de criar laços e amizades. Ele, por sua vez, discordou dos jogadores.

Gustavo disse que estava movimentando o programa diferentemente de alguns participantes que se escondiam atrás do grupo de amizades. Ele também afirmou que não estava ferindo os seus princípios ou passando em cima do seu caráter por fazer isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No seu momento de jogar, Gustavo deu o título de seu aliado para DG e escolheu Vyni como “quem não ganha de jeito nenhum”. Ele usou como justificativa o fato de que Vyni não se posiciona e perde a oportunidade de mostrar o seu potencial.