BBB 22: Brunna Gonçalves é a quinta eliminada da edição

A dançarina enfrentou Paulo André e Gustavo no Paredão e deixou a casa mais vigiada do Brasil nesta madrugada (23)

No quinto Paredão, com 76,18%, Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do Big Brother Brasil 22. Gustavo, o ex-morador da casa de vidro recebeu 22,24% dos votos, e PA, apenas 1,58%. No total, a berlinda recebeu 91.278.902 votos.

“O que será que você fez pra ir embora? E se eu disser que foi aquilo que você não fez? Talvez se você tivesse mais tempo, a gente sabe que você poderia ter feito muito mais, mas o tempo acabou”, disse Tadeu Schmidt no discurso de eliminação da dançarina.

Após o resultado, Brunna tentou tranquilizar os brothers. Eslovênia e Jade Picon caíram no choro: “Fica bem, eu tô bem. Eu vou ficar bem. Não fiquem tristes”, disse a ex-bbb.

“Gente, amei muito conhecer todos vocês. Participar disso aqui foi um sonho. Tô muito feliz por ter conhecido cada um de vocês e quando a gente vai participar de espetáculo ou dança, a gente tem costume de falar ‘merda’. ‘Merda’ significa ‘boa sorte’. Então, ‘merdão’ pra todos vocês! Tenham a cabeça no lugar, o coração em paz e bom jogo pra todos vocês. […] Uma nova história começa pra mim agora”, finalizou a bailarina antes de sair do BBB 22.

Foto/Reprodução

Do lado de fora, amigos e fãs desejaram boa sorte para Brunna Gonçalves. “Sucesso Brunna, fica bem! Vai dar tudo certo aqui fora”, escreveu Dennis DJ. “Quem te conhece aqui fora sabe o quanto você é brilhante e pura! Toda sorte do mundo pra você amiga”, desejou Pepita.

A esposa, Ludmilla, também deixou sua homenagem para a dançarina. “Bru você não soube jogar o game do BBB mas sabe muito do jogo da vida! Não fez fofoca, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito! Bem vinda de volta meu amor”.