BBB 22: Fora da casa, Laís declara torcida para Gustavo

A médica Laís Caldas, última eliminada do BBB 22 (Globo) marcou presença no programa Mais Você nesta quarta-feira (23). Ao longo da conversa com Ana Maria Braga, 72, ela relembrou pontos do reality e comentou sobre o romance com Gustavo, que começou na casa.

“Desde quando ele apareceu ali na Casa de Vidro, eu falei que achei ele interessante”, relembrou a médica. Ela afirmou que já estava atraída pelo brother, só que ela percebeu que Gustavo chegou querendo movimentar o jogo e queria colocar pessoas do quarto Lollipop no Paredão.

“Estou esperando ele aqui fora, ele me pediu. Quando ele sair nós vamos conversar e vamos ver o que vai rolar”, disse. “Ele é uma pessoa maravilhosa, com um coração gigante. Ele que me trazia paz dentro da casa”, completou Laís. “Quero que ele ganhe.”

Quando questionada sobre suas intenções ao se desculpar com Arthur, Laís explicou que conversou com o brother por ter o relembrado de problemas de fora da casa. “Pedi desculpas mesmo sem saber ao que estava relacionado. Comecei a chorar quando entrei em um assunto familiar”, começou.

“Lembro muito do meu pai, ele protegia a gente, quando ele falava da gente o olho dele brilhava e eu vi isso no Arthur”, disse ela. Ana Maria então mostrou um vídeo de Jade Picon, amiga da médica na casa, reagindo ao pedido de desculpas da médica.

Laís comentou que no momento, não se sentiu na obrigação de explicar o que havia acontecido com o ator. “Quando vem a Jade, eu não sei se ela entendeu errado, mas para mim eu não tinha que contar toda uma conversa minha”, afirmou.

Além disso, ela também disse que sentiu uma aproximação natural entre ela e as Comadres Lina, Jessi e Natália. A ex-BBB ainda afirmou que não atacava as meninas como o resto da casa. “No início do programa eu não votei na Natália”, explicou.

Ela disse que a aproximação começou porque as meninas se sentiam fracas no jogo, por terem dificuldade em ganhar provas. “O Eli também tinha um atrito com a Natália e hoje eles estão juntos, então eu não sei o que é isso. Lá as coisas são muito intensas”, completou ela sobre as relações na casa.

Em uma dinâmica Laís teve que classificar as atitudes dos participantes como Jogo Limpo e Jogo Sujo. Ela classificou o jogo de Scooby, Eslovênia, Lina, Jessi, DG como limpo, e Natália, Eliezer, Lucas e Arthur como sujo.

Para o futuro, Laís diz que irá pensar em levar a carreira de influenciadora junto da medicina. “Nunca quis abandonar a medicina, sempre quis ter alguma coisa além da medicina como trabalho”, completou. Sobre os palpites do jogo, a médica diz que apesar de torcer por Gustavo, acha que “Lina tem grandes chances de ganhar”.