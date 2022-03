BBB 22: Festa do Líder Paulo André com direito a palco e piscina liberada

O tema desta semana foi Vila Olímpica em homenagem ao atleta; os confinados se divertiram ao longo da madrugada

A Festa do Líder desta semana rolou na madrugada desta quinta-feira (3). O tema foi Vila Olímpica! Na decoração, bandeiras, arena, medalhas, pista de atletismo e um palco com alguns instrumentos estavam presentes. Mas, como de costume, a festa teve muito estresse, DR, ranço entre participantes e… treta! O fogo dessa madrugada não foi só da pira olímpica, não.

Já no início, o Líder da semana se empolgou, cantou e dançou ao lado dos amigos e vibrou ao ver fotos de sua carreira. Já o abraço coletivo rolou no meio da pista. Em outro momento, no maior clima “dono da festa”, Paulo André deitou no gramado, no meio de uma reprodução dos Anéis Olímpicos.

Piscina liberada

Pela primeira vez, a piscina foi liberada durante a festa. DG, Jessi, Scooby, Linn, Gustavo, Arthur e PA foram os primeiros a se empolgarem e pular na água. Dentro da piscina, aproveitaram para alfinetar o outro grupo gritando “Lollipop não entra”.

Foto/Reprodução

Clima tenso entre os brothers

Dando seguimento a discussão da tarde, Eslovênia e Gustavo não se entenderam mesmo! Ao relembrar que a sister não cedeu lugar para Laís na fila da psicóloga, durante a tarde, o curitibano falou: “Eu senti que foi falta de empatia e continuo sentindo”.

A sister até tentou explicar: “Para mim aqui dentro, todo mundo tem esse momento e eu respeito. Eu estava mal para caramba, ela estava mal para caramba, Vini, Eli, Jade chorou horrores ontem a noite. É um sistema, é uma fila…”, mas Gustavo deixou bem claro que não mudou de opinião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra troca de farpas rolou na piscina. Douglas Silva questionou Eliezer sobre seu voto no último Paredão e o designer não respondeu. O papo seguiu e o ator declarou: “Um pé atrás eu tenho que ficar, né Eli? Não tenho sangue de barata”.

Papos sobre o jogo

Antes da festa, Laís revelou para Eslovênia e Vinícius que não votaria em Arthur Aguiar neste momento. Mas a miss não concordou com o ponto de vista da amiga.

“Colocar Arthur hoje seria interessante porque a gente sabe que ele volta. Colocar ele para que outra pessoa saia, entendeu? Essa seria a estratégia. Porque a gente imagina que ele é forte”, argumentou Eslô.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já durante o evento, foi a vez de Jessi analisar as estratégias com Lucas. Para a sister, conquistar a próxima liderança “Não é uma opção, é uma necessidade”.

Foto/Reprodução

Como uma boa jogadora, Jade Picon também fritou a cabeça ao pensar no jogo. A influencer conversou sobre possíveis indicações com Laís, cogitando Jessi, e até tentou fazer a cabeça de Paulo André para mudar de quarto na casa.

Sobre ir para o Quarto Lollipop, o atleta brincou: “Não estou a fim de sair, não. Uma vez Grunge, sempre Grunge…Grunge sempre eu hei de ser”.