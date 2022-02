BBB 22: Festa do Líder Lucas terá tema de casamento

O brother surpreendeu os colegas de confinamento com o tema escolhido para sua festa, que acontece nesta quarta (23)

O atual Líder do Big Brother Brasil 22, Lucas Bissoli, foi chamado hoje no quarto do Líder para definir os detalhes de sua festa, que acontece na próxima quarta (23), e o tema foi anunciado pela produção: casamento, o evento será uma despedida de solteiro.

Ao saber do tema, o estudante de Medicina e os outros membros do grupo vip, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eslovênia, Jessilane e Linn da Quebrada, caíram na risada.

“Tinha esse tema”, disse o brother, apontando que não foi uma surpresa. “Eu ia perguntar, tinha esse tema ou eles escolheram devido às circunstâncias?”, ponderou Linn, se referindo ao affair de Lucas com Eslô no reality.

“Lucas, você tinha pedido o tema?”, perguntou Natália, e o líder confirmou. “Por que você escolheu esse tema, criatura?”, questionou Eslô, e Lucas explicou: “Porque, no meu intercâmbio, as festas lá tinham pole dance, tá ligado?”

“Estilo cabaré, né?”, comentou a miss, e o Líder confirmou.

Com cerveja e alguns quitutes, Lucas escolheu alguns detalhes da festa: a noite terá whisky, beer pong, limousine e uma cabine de fotos.