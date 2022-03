BBB 22: Eslô nega proximidade com as ‘comadres’

“Não temos a relação que eles pensam”, afirma a sister em uma conversa na academia com Linn da Quebrada e Jessilane

Eslovênia, Jessilane e Linn da Quebrada conversaram na academia do BBB 22 no final desta manhã (30), sobre a percepção de brothers de que as comadres, grupo formado por Jessi, Linn e Natália, e Eslô e Eliezer, os únicos confinados do quarto lollipop ainda na casa, tenham formado uma aliança.

A miss comentou sobre uma conversa que teve com Arthur, que apontou a aproximação entre os grupos.

“Eu falei: ‘Nós não somos melhores amigas e, na verdade, os cinco ali, junto com Eli, comigo e as três meninas, nos juntamos porque temos alvos e pensamentos alinhados em relação ao jogo” começou Eslovênia.

“E nem todos os pensamentos estão alinhados”, comentou Linn, e Eslô continuou contando o que ouviu. “As circunstâncias vão nos aproximando, não nos juntando, necessariamente”, disse a cantora.

“Não foi do nada, todo mundo saiu, eu vou ficar sozinha?”, disse a miss. “O Arthur nem é a pessoa mais provável para falar sobre isso porque ele também dizia que jogava sozinho”, afirmou Jessilane.

“Ele se aproximou de diversas outras pessoas”, concordou Lina. “Eu fiquei até um pouco preocupada”, confessou Eslô.

“É óbvio que vocês três vão se priorizar sempre, e eu e Eli vamos nos priorizar sempre. […] Eu acho que na relação é muito claro isso”, continuou a miss, e as comadres concordaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

“Eu acho que é uma sensação deles, tenho certeza que lá fora as pessoas não estão vendo como eles estão vendo. […] A gente deixa isso claro o tempo inteiro”, afirmou Jessilane.

“Que bom, então, porque porr*… Eu falei: ‘Não, Arthur, mas nada a ver!’. Eu acho ligou vocês três de mim e do Eli foi a Natália e o Lucas. […] Eu quis falar isso agora para ver se meu pensamento está alinhado com o de vocês. Que bom que a gente pensa igual”, comentou Eslovênia.

Jessi então contou o que disse a Arthur: “Eu falei isso para ele: ‘As minhas amigas aqui dentro são a Lina e Natália. Ainda assim, tem horas que eu falo: ‘Será que elas são minhas amigas mesmo?. Mas a Eslô, a gente se aproximou, sim, mas não é sobre relação de amizade’. Aí fica jogando piadinha”.

“Esse pensamento não se alinha porque, da mesma forma que talvez Jessi e Nat não sintam confiança [em mim] porque não temos essa relação, essa relação que eles talvez eles pensam que a gente tem”, esclareceu Eslô.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sabe que eu sempre falo? Que é a relação de afinidade e afetividade. Isso eu só sinto que eu tenho com a Lina e a Nat. Com vocês, eu acho que é mais por comodidade no sentido do que o jogo oferece”, disse a professora.

Exatamente, é o que eu penso”, finalizou a miss.

O bate-papo das sisters aconteceu após a eliminação de Lucas, com 77,54% dos votos. Elas se juntaram nas últimas semanas contra o grupo dos homens, formado por Douglas Silva, Pedro Scooby, Paulo André, Arthur Aguiar e Gustavo.