BBB 22: Eliezer comenta sobre sua trajetória no programa

O brother emparedado afirma que “acordou tarde pro game”; Ele foi o mais votado pela casa no último domingo (20)

Eliezer está no seu primeiro Paredão do Big Brother Brasil 22 . O publicitário acredita que a berlinda lhe dará respostas sobre o que o público pensa sobre ele e repensa sua trajetória dentro do programa. Ele também comenta sua relação com Vinicius e diz que acordou tarde para o game.

“Não sei se o público me ama ou me odeia. Eu estou confiante, tranquilo, vivi bastante coisa aqui, tudo o que eu quis viver, não me privei de nada, não deixei de fazer nada por medo…”, começa o designer.

O empresário também comentou sobre o que teria feito de diferente: “Acho que demorei para acordar pro game, game mesmo. Precisei me sentir ameaçado por uma pessoa, que foi o Gustavo, para começar a me movimentar. Mas nisso já tinha um mês de programa. É coisa para caramba.”

“Me entreguei em uma relação que eu vou levar pra vida, que é o Vyni. Ao mesmo tempo que eu acho que possa ter sido um erro, acho que foi um acerto. É um relação muito verdadeira. Com várias pessoas”, continua o brother.