BBB 22: Laís, DG e Eliezer se enfrentam no nono paredão

A médica foi indicada pelo Líder da semana, Arthur Aguiar; Douglas foi puxado no contragolpe pela sister; Eli foi o mais votado da casa

No nono Paredão da edição de 2022, Laís, Douglas Silva e Eliezer estão na disputa. Antes da votação, Tadeu Schmidt lembrou que Gustavo já estava emparedado. O brother foi escolhido para a berlinda na dinâmica dos eliminados, na última quinta-feira (17).

Formação do Paredão

A noite começou com o anjo Lucas imunizando Eslovênia. “Não precisa de muita explicação”, justificando.

Na sequência, foi a vez do Líder da semana, Arthur Aguiar fazer a indicação. O ator colocou Lais no Paredão.

“Vou ser bem óbvio, então vou indicar a Laís. Tem algumas semanas que ela me escolhe no Jogo da Discórdia e ela sempre cria histórias sobre mim ou distorce histórias com argumentos rasos, equivocados, sem embasamento nenhum”, explicou.

A médica, com direito ao contragolpe, puxou Douglas Silva para a berlinda. “Pra ser coerente no jogo, vou indicar o DG. Se eu tivesse opção de puxar o Líder, seria o Arthur minha primeira opção”, disse.

O Líder sorteou a ordem de votação. Os seis primeiros votaram no Confessionário e os cinco últimos, no sofá da sala, de forma aberta. Eliezer foi o mais votado.

Pedro Scooby votou em Eliezer;

Jessilane votou em Eliezer;

Paulo André votou em Eliezer;

Eliezer votou em Paulo André;

Laís votou em Pedro Scooby;

Linn da Quebrada votou em Paulo André;

Lucas votou em Eliezer;

Douglas Silva votou em Eliezer;

Gustavo votou em Eliezer;

Natália votou em Paulo André;

Eli, Gustavo e DG tiveram direito a prova Bate-Volta. Com três fases, Gustavo levou a melhor e se livrou do Paredão.