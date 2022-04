BBB 22: Eliezer cai da cama com fantasia de polvo do Monstro

Após a escolha de Natália, que deixou o brother bastante irritado, ele até tentou descansar, mas não foi possível

Ao tentar dormir com a fantasia de polvo do Castigo do Monstro do Big Brother Brasil 22 (Globo), Eliezer caiu da cama do Quarto do Líder.

Eli tentava achar uma posição confortável entre os travesseiros e almofadas. “Como vou dormir com isso?”, questionou o brother. Ele então perdeu o equilíbrio e caiu da cama.

Eliezer foi castigado com o Monstro por Natália durante o Jogo da Discórdia desta segunda (11). Na dinâmica, cada participante nomeou os dois brothers que eram suas prioridades. No confessionário, eles tinham que decidir quem das prioridades receberia uma consequência.

Jessilane escolheu Natália para integrar a Xepa. A mineira, por sua vez, castigou Eli com o Monstro.

Jessi recebeu de Eli a consequência do “Acampamento BBB”. Ela irá comer e dormir num saco de dormir no gramado do reality, entrando na casa só para usar a cabine do banheiro, mas poderá receber a comida do VIP.

Eli ganhou um capacete em formato de polvo, embora não tenha que sair do VIP nem deixar o Quarto do Líder. Ele se irritou com Natália e não quis conversar conversar com a modelo, mas reclamou da atitude da sister para Jessi.

“Inacreditável. Eu passei o programa todo sendo Monstro. Primeira vez que eu sou Líder, são dois dias de liderança, e ela me manda para o Monstro?”, reclamou o brother.

Eli falou ainda que não iria falar com a sister, para não se irritar ainda mais. “Ela fez a escolha dela. Eu sou um otário. É isso que eu sou, um otário. Não aprendo”, esbravejou.

No Jogo da Discórdia, Natália justificou sua decisão dizendo que Jessilane estaria muito abalada com os últimos acontecimentos no programa. Na noite de domingo (10), Lina foi escolhida pelo público para deixar o reality. A cantora era próxima de Jessi e Natália.

A sister chorou mais tarde no Quarto Lollipop, e tentou depois se explicar para Eli, mas o designer não quis conversa.