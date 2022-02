BBB 22: durante a madrugada rolou desabafos, bate-boca e alfinetadas

Arthur Aguiar teve uma surpresa ao ser indicado para o paredão com uma de suas “aliadas” e buscou respostas.

Durante a madrugada desta segunda-feira (07), Arthur Aguiar primeiramente questionou os reais motivos do voto de Jade Picon. A influencer respondeu: “Você não ficou feliz pela minha liderança e você ficou triste por eu não poder mais ganhar o anjo para eu te dar”.

“Eu não quero que você me coloque em primeiro lugar e eu não nem acho que é isso, mas tipo, não precisava falar isso pra mim, sabe? Poxa, eu sou a líder”, completou.

Comemorações

E mesmo com a DR com o ator, a caçula do confinamento não perdeu a oportunidade de comemorar a sua indicação. Sozinha no quarto do líder, Jade vibrou sozinha.

“Deus do céu! Obrigada… A mim mesma! Ai, cara que momento! Que ótimo que eu consegui fazer o que eu queria. Segui meu coração, minha intuição e agora eu mereço uma musiquinha!”, comemorou.

Desabafos

Emparedado, Arthur Aguiar também desabafou com Eslovênia, Douglas e Tiago sobre a decisão de Jade que lhe colocou na disputa pela preferência do público.

Com a Miss Pernambuco, o participante levantou a possibilidade de complô por parte das sisters do quarto lollipop. “Você acha que na Prova do Anjo foi coincidência que os cinco primeiros eliminados da prova terem sido eu, os meninos e a Natália?”, perguntou.

Eslô também reforçou a importância das relações e pediu para que o brother avaliasse quem estava ao seu lado.

Por fim, com Tiago, o brother se disse surpreso com a indicação da líder.

Alfinetadas

Se dependesse somente de Maria, Arthur seria o eliminado de amanhã. Em conversa com demais sisters, a atriz deu uma alfinetada no brother.

Tudo começou quando Eslovênia relembrou o bate-papo com o participante. Após o depoimento da confinada, Maria não perdeu a oportunidade de alfinetar o brother, com quem já se estranhou no confinamento.

“Ele está querendo pagar de bom moço. Eu só vi ele: ‘Ah, quantas horas eu tenho, 48? Para limpar minha imagem? Tem que tomar cuidado pra não dar dicas pra ele criar um novo personagem. Mais uma semana pra pagar de bom moço”, alfinetou.

Laís também opinou sobre o comportamento do ator e diz torcer para a sua eliminação.

Relação estremecida entre “As comadres”

Durante uma conversa sobre os planos para a semana que vem, o grupo das “comadres”, formado por Linn, Natália, Jessilane e Naiara, se estranhou. Ao avaliar a posição do quarteto na casa, Naiara Azevedo se desentendeu com Natália.

“Eu não estou te atacando. Se você está se sentindo atacada é porque você está se colocando nesse lugar. Eu levantei a sobrancelha pra Jessi porque eu já tinha conversado. Isso é meu jeito, eu levanto a sobrancelha, não quer dizer que eu esteja te atacando. Naiara, eu sempre fui assim, não vou mudar por ti”, disse Natália após a fala da cantora.

