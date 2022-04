BBB 22: Dinâmica com Paredão Falso nesta semana

Quatro participantes foram escolhidos para enfrentar a berlinda; O resultado sai na terça e o brother vai direto para o ‘Quarto Secreto’

O Paredão formado neste domingo (3) no Big Brother Brasil 22 conta com uma dinâmica diferenciada. Ele é quádruplo, será falso e dará ao brother um poder especial sobre a casa.

Ainda na noite de ontem (3), os participantes do programa participaram de uma Prova do Líder, onde PA foi campeão e logo em seguida formam o Paredão.

Ao todo, foram quatro escolhidos para a berlinda e o falso eliminado será encaminhado para um quarto secreto. Lá, ele terá a chance de brincar por uns dias de “Big Boss”: ele poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.

Foto/Reprodução

O Paredão falso havia sido anunciado por Boninho na última semana pelas redes sociais. Os fãs do reality, entretanto, se dividiram sobre a dinâmica.

“Que graça tem a essa altura? Todo mundo conhecendo o jogo do outro, só se fosse um quarto branco ou preto, porque Paredão falso… socorro viu”, postou uma pessoa no Twitter. “Sem graça a essa altura do jogo”, opinou outra.

Houve também quem tenha duvidado da informação, já que o comentário do diretor foi postado no dia da mentira. “1º de abril, né?”, suspeitou uma pessoa, sendo seguida por algumas outras nessa linha de raciocínio.

Formação do Paredão Falso

Paulo André, após sua comemoração na piscina pela vitória, precisou indicar alguém imediatamente ao Paredão, e escolheu Linn. A sister teve direito ao contragolpe, e puxou Gustavo.

A prova contou com uma parte extra, um sorteio. Jessi levou a melhor e ganhou 100 mil reais. A professora também precisou indicar alguém ao Paredão, e colocou Arthur Aguiar.

A votação da casa foi aberta. Os votos foram divididos, totalizando quatro para Eliezer e quatro para Pedro Scooby. Como Líder da semana, PA precisou escolher entre os dois, e salvou o amigo surfista.

O Paredão Falso então foi formado. Lina, Gustavo, Arthur e Eli se enfrentam.