BBB 22: Boninho dá spoiler do Big Fone, mas logo em seguida apaga

O diretor do programa comentou que o famoso telefone do programa tocaria esta semana, mas logo exclui o comentário

Será que está na hora dos confinados do BBB 22 receberem uma ligação do famoso Big Fone? Parece que sim! O telefone da casa mais vigiada do Brasil poderá tocar durante essa semana para movimentar a dinâmica do jogo.

Em seu Instagram, o diretor do programa revelou a informação através de duas respostas aos comentários de seguidores. Mas, após alguns minutos, Boninho removeu o comentário.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Um usuário comentou na publicação: “Big Fone essa semana hahaha” e o boss respondeu: “Boa! Tá na hora”. O outro escreveu: “E o big fone, quanto toca? Tá demorando! Hahaha” e ele respondeu: “Que tal essa semana!”