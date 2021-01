Cantor e rapper Projota e goiana Thaís entram para o BBB 21

PUBLICIDADE

Projota é um grande nome do rap nacional na atualidade e já cantou no Rock in Rio, nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e tem mais de 2 bilhões de visualizações de suas músicas nas redes sociais. Fã do reality, Projota já se apresentou três vezes no programa: a primeira no BBB17, a grande final do BBB18 e em um show no BBB20.

“Este convite é a porta de entrada para os sonhos que hoje eu tenho. Ainda tem muita gente que não me conhece tão a fundo. Mas agora não vai ter jeito. Vou chegar na casa deles pela porta da frente todas as noites e falar: ‘Oi, eu estou aqui e meu nome é Projota. Eu canto um rap e faço um monte de coisa e espero que você goste’”

A goiana, de Luziânia, Thaís foi criada pela família para se casar e ter filho aos 25 anos, porém seu rumo foi completamente diferente do que os pais desejavam. Quem entra nas redes sociais de Thaís percebe que atender pacientes em um consultório não é sua única profissão. Ela conta que também é modelo, DJ e produtora. Solteira, Thaís conta que ainda não encontrou um amor que a fizesse parar e viver um relacionamento. “Gosto de balada, se estou na balada, é a última da minha vida. Vivo muito. Quando estou triste, vou pra fossa, escuto sertanejo, vou pra sofrência.”

“Gosto da sensação de devolver o sorriso da pessoa, mas não me vejo o resto da vida ali, sentada no consultório entre quatro paredes. Gosto muito das outras profissões em que me aventuro.”

