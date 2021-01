Cantora Pocah é participante do BBB 21

PUBLICIDADE

Competitiva e bem humorada, Pocah promete causar no BBB21! Além de sua força de vontade, a cantora, de 26 anos, espera contar com uma ajuda do destino para alcançar seu objetivo: “Vai que a sorte está comigo. Vai estar, né? Pelo amor de Deus! Sorte, não me abandona, não”.

“Vou fazer muita amizade com quem eu me conectar. Espero ter a sorte de encontrar pessoas com quem eu possa contar e possam contar comigo também. Já quero ter meus BFFs lá dentro”, avisa.

Bil, como gosta de ser chamado, Arcrebiano é capixaba, de 29 anos, que entra no BBB21 no Grupo Pipoca. Modelo e professor de crossfit, o novo brother também investe na bolsa de valores, atividade que se intensificou durante a pandemia, já que suas duas principais fontes de renda foram bastante afetadas.

O nome exótico, na verdade, resulta de um erro do cartório na hora de registrar a certidão de nascimento. “Era pra ser Clebiano Araújo, mas meu pai foi me registrar e na hora de pronunciar, talvez o cara tenha escutado e digitado de forma errada. Por isso, ficou Arcrebiano. Só a minha mãe me chama de Clebiano”, explica.