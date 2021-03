BBB 21: Lumena é eliminada no quinto paredão com 61,31% dos votos

A participante ficou marcada pelas frases de efeito envolvendo palavras difíceis

Lumena Aleluia foi a quinta eliminada do BBB 21 (Globo). A participante foi eliminada com 61,31% dos votos, longe dos recordes obtidos pelos amigos Karol Conká (99,17%) e Nego Di (98,76%). Permanecem na casa Projota e Arthur, que disputavam o paredão e ficaram com 37,07% e 1,62%, respectivamente.

A participante ficou marcada pelas frases de efeito envolvendo palavras difíceis. Durante sua passagem pelo programa, ela popularizou termos como “jornada”, “deslegitimação” e “ressignificando”. O ativismo dela chegou a ser considerado exagerado por boa parte do público.

Na casa, ela se aproximou muito do grupo que foi considerado vilão da atual edição. Além das companhias, a própria Lumena foi bastante criticada por algumas posturas dentro do jogo, como duvidar que o beijo entre Gilberto e Lucas Penteado fosse autêntico.

Lumena foi indicada ao paredão por Carla Diaz, que teve esse direito ao atender ao Big Fone no último sábado. Ela teve que escolher três participantes para mandar à berlinda. Além de Lumena, ela decidiu mandar Fiuk e Rodolffo.

Porém, a dinâmica da semana acabou beneficiando os dois cantores. Fiuk foi tirado do paredão por Projota, que foi o escolhido pelo líder João Luiz para disputar a permanência. Já Rodolffo ganhou a prova Bate e Volta. Arthur, por sua vez, entrou no paredão por receber a maior parte dos votos da casa.

