BBB 21: Kerline trabalhou com Rafa Kalimann, se diz atrevida e adepta de esportes

SÃO PAULO, SP

A modelo e influenciadora Kerline Cardoso, 28, é de Fortaleza (CE) e diz que trabalha desde os 14 anos para ajudar a sua família. Há alguns anos, abriu uma empresa para gerenciar a carreira de influenciadores digitais. Porém, após receber um golpe, precisou fechar o negócio e seguir apenas com a própria carreira na internet.

Kerline adora praticar esportes, como surfe, corrida e musculação. Conta que é de onde vem seu espírito competitivo. Considera ter um raciocínio rápido e fala na lata o que pensa sobre tudo. “Sou atrevida, espontânea e autêntica”, diz a cearense, que admite ter personalidade forte.

Esta não é a primeira vez que ela tenta entrar no reality. Porém, agora que conseguiu sua vaga, já diz ter uma estratégia bem traçada. “Sempre dou um jeitinho de as coisas saírem como eu quero”, afirma.

Outras curiosidades dela é que depois de cinco anos tentando desistiu de medicina. Ela já contratou a Rafa Kalimann para trabalhos e uma dívida de R$ 50 mil com o ex-cunhado.

A 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), vai ao ar na próxima segunda-feira (25) e promete ser “O Big dos Bigs”, reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do time Pipoca.

Para essa nova edição, o BBB irá trazer novidades tanto na casa quanto no jogo. Os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do “Não”. O BBB 21 irá durar 100 dias e contará inicialmente com 14 participantes.

As informações são da FolhaPress