Bárbara Heck reclama de VT durante programa ao vivo

No quadro “A Eliminação” apresentado por Ana Clara e Bruno de Luca a ex-bbb deu sua opinião sincera sobre um vídeo mostrado

A ex-bbb Bárbara Heck, de 29 anos, foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 22. A gaúcha protagonizou vários momentos tensos durante sua participação no “A Eliminação”, programa do Multishow comandado por Ana Clara Lima, de 24 anos, e Bruno de Luca,de 39. O principal deles foi quando ela assistiu a uma chamada que mostrava vários momentos dela com sono na casa.

Ao fim da exibição Bárbara afirmou que o “VT era um absurdo” e deixou os apresentadores desconfortáveis. “Mas pra mim é um absurdo”, disse a ex-BBB, que não conseguiu levar com bom humor e quis se defender da edição feita pela produção.

Bruno de Luca chegou a brincar sobre a situação para descontrair. “Você reclama de todos, a gente faz VT pra zoar. Se fosse pra elogiar ia ficar muito chato”, disse. No entanto, Bárbara permaneceu resistente e disse que muitos momentos legais dela na casa não iam para edição.

Foto/Reprodução

Mesmo com apenas um voto em quatro semanas de reality, modelo caiu no paredão com o contragolpe de Arthur, indicado pela segunda semana consecutiva pela líder Jade Picon. Ela foi eliminada com 86,02% dos votos na última terça-feira (15).

Sobre sua relação com Jade, Bárbara falou abertamente que não se arrependia em ter se doado, mesmo que talvez não tenha sido recíproco. Ela também deu a entender que a aliança com Jade acabou atrapalhando seu jogo e a colocou na mira de Arthur.

Por isso mesmo em algumas dinâmicas propostas pelo programa do Multishow, Bárbara “cancelou” a amiga Jade e também a escolheu com quem quer que seja eliminada. Em seu discurso zoeira de eliminação, ela insinuou que Jade é falsa.

“Como todos sabem esse é um jogo de relações e estratégia (…) Porém, alguns relacionamentos não são genuínos, algumas alianças se formam de uma forma não tão verdadeira. E se tem uma coisa que o Brasil não perdoa é falsidade. O Brasil não perdoa um sinal bem dado que não foi acolhido. Vem pra cá, Jade”, brincou Bárbara em referência ao discurso de “eliminação” da influencer.