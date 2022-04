Astróloga que previu o acidente de Rodrigo Mussi revelou quem ganhará o BBB 22

Em conversa com Ana Maria, Mônica Buonfiglio também comentou sobre o estado de saúde e a recuperação do ex-bbb

A astróloga Mônica Buonfiglio faz previsões sobre o BBB 22. Após um tempo, algumas voltaram a circular nas redes sociais, logo depois do ex-participante Rodrigo Mussi sofrer um grave acidente de carro e ser internado com traumatismo craniano.

Isso aconteceu porque, quando leu o mapa astral do reality show, ela comentou que via alguém machucando a cabeça e também falou que era nítida a presença de um carro que, na análise dela, causaria “algum dissabor na saúde de algum participante”.

Mônica pensou que se tratava de alguma prova de resistência, já que em outras edições do programa houve provas em que os participantes tinham que ficar todos amontoados dentro de um veículo.

“As pessoas costumam me chamar de sensitiva, mas na verdade a análise foi feita através do mapa astral. O ‘BBB’ iniciou no dia 17 de janeiro de 2022, às 22h15, e montei um mapa onde aparecem três ou quatro coisas importantes, entre elas o acidente do Rodrigo”, comentou a astróloga nesta manhã (4) no “Mais Você”.

Após o acidente, Mônica fez o mapa astral de Rodrigo e revelou que ele vai se recuperar do acidente. “Ele vai ficar muito bem, apenas com um talho na perna, pontos, mas vai ficar ótimo”, afirmou.

“É um milagre, ele tem um super anjo da guarda, a vida dele muda radicalmente para melhor depois do acidente. Vejo ele bombando em tudo quanto é lugar e convites para novos trabalhos”, disse,

Ana Maria aproveitou para perguntar quem será o campeão da atual edição e a astróloga surpreendeu ao dar a entender que Arthur Aguiar, um dos favoritos do público, pode não levar o prêmio.

“O mapa do BBB 22 tem sete signos femininos e três masculinos, portanto é provável que seja uma mulher, pelo aspecto do mapa. Na numerologia, dá o número seis, que é o número do show, então é muito possível que seja um ator ou uma atriz. Eu, particularmente, estou torcendo para uma mulher, acho que quem leva é uma mulher. Se eu errar, me desculpem”, comentou aos risos.

Mônica falou que teve outras previsões que aconteceram quando leu o mapa do programa. “Eu vi participantes pegando Covid-19, depois três participantes acabaram tendo [Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon, que entraram dias depois na casa], a desistência do Tiago Abravanel também acabou aparecendo no mapa”, concluiu.