A nova moradora da Casa de Vidro já tem um bordão: Larissa, a salvação do povo!

A influenciadora já está recebendo diversos agradecimentos nas redes por alertar os brothers sobre cantoria, relações e etc

Em questão de horas, Larissa conquistou o povo! A nova moradora da Casa de Vidro do BBB 22 está recebendo elogios do público do programa. Ao chegar, a influenciadora já fez o pedido que o Brasil inteiro clamava: “Parem de cantar!”.

“Gente, pelo amor de Deus, quando alguém for eliminado, não canta não. Aqui não é um retiro espiritual, não. Aqui é o entretenimento, quando alguém sair, não canta”, explicou.

Depois da explicação da sister, Eliezer perguntou: “Por que, a gente foi zoado lá fora?”

Larissa rebateu: “Demais! Até eu zoei”.

Foto/Reprodução

Gustavo emendou: “Até o dono da música tá p*to com vocês”. Os brothers caíram na risada, e Larissa alertou: “Se eu entrar e for eliminada, não cantem para mim. Não quero”.

A oração de Brunna Gonçalves finalmente foi atendida! Ela, que já não estava feliz com a cantoria, desabafou: “Não cantem de jeito nenhum, eu não aguento mais.

Recado para o casal PA e Jade

A nova sister perguntou se Jade e PA já haviam se beijado, tendo como resposta uma negação feita com a cabeça pelos brothers. Então, Larissa fez questão de dar o recado a Jade.

“Se eu fosse você eu beijava logo, viu? Porque lá fora até a Anitta tá disputando por ele”, brincou.

Empolgado com a fala da sister, Pedro Scooby vibrou: “Eu falei! Que isso em irmão, arrasando corações”.

Recado para Arthur Aguiar

Gustavo e Larissa comentaram também sobre coisas que estão acontecendo do lado de fora. Uma das revelações foi a alimentação de Arthur Aguiar que está sendo um pesadelo para a esposa, Maira Cardi.

“Sua mulher tá p*ta contigo!”, gritou Larissa para Arthur Aguiar. Ele perguntou o por quê. “Tá comendo pão, pô!”.

O assunto foi desviado por um momento, até que o ator retomou: “Que que a minha mulher falou do pão?”

Foto/Reprodução

“Porque ela disse que fez um projeto pra cuidar de você”, explicou a sister.

“Mas aqui só tem pão, arroz, feijão… Aqui a comida é, aqui ou você come pão ou você morre”, justificou Arthur.

Alguns minutos depois, Scooby contou que discutiu com Arthur nos últimos dias, e Gustavo não perdeu a piada: “Por causa do pão?”.

Alerta para Jade

Larissa aproveitou para aconselhar Jade Picon no momento em que estavam sozinhas. A nova moradora falou que até onde ela viu, a sister estava se saindo bem, mas para tomar cuidado com algumas amizades.

“A gente tá conseguindo ver quem é você de verdade. Suas redes, tá tudo impecável. Mas só tem uma coisa, toma cuidado com as meninas [Bárbara e Laís]”, sussurrou Larissa.

Jade aparentemente entendeu o recado e prometeu “vou observar”.