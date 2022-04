‘BBB 22’: Douglas Silva é um dos finalistas; relembre a trajetória do ator

DG foi o responsável por apertar o botão que revelou os futuros integrantes da casa, os pipocas Gustavo e Larissa

A final do Big Brother Brasil 22 está entre nós. Nesta terça-feira, 26, o vencedor da edição deste ano será revelado, após uma longa temporada de 100 dias, marcada pela falta de comprometimento de alguns participantes, a desistência de Tiago Abravanel, a expulsão de Maria, a participação de uma travesti, a Linn da Quebrada, após 11 anos desde Ariadna Arantes, e a rivalidade entre Arthur Aguiar e Jade Picon.

Este ano também foi marcado por uma final inédita: é a primeira vez que o trio finalista é composto apenas por homens. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André estão na disputa para decidir quem leva o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

A entrada do ator Douglas Silva, o DG, como ficou conhecido após a participação no reality, pode ter sido uma surpresa para muitas pessoas, devido a alta popularidade do artista antes do programa, mas o eterno Acerola do filme Cidade dos Homens (2007), caiu ainda mais no gosto popular e está na final do BBB 22.

Logo de cara, DG já chegou mostrando seu potencial ao vencer a primeira Prova do Líder. O ator fez dupla com o pipoca Rodrigo Mussi na prova e, além da liderança, levou um carro como prêmio

Na dinâmica sobre o pódio que cada integrante gostaria que se formasse na final do programa, DG escolheu P.A. e Tiago Abravanel. Pelo menos ele acertou um, não é mesmo?

A primeira Festa do Líder da edição foi do DG e teve o tema ‘Luz, Câmera, Ação’. O ator conseguiu escapar, com a prova Bate e Volta, do segundo paredão da semana, onde o eliminado foi o pipoca Rodrigo Mussi.

Mantendo uma postura cordial nas relações, o artista ficou conhecido por não atacar diretamente seus colegas de confinamento durante os jogos da discórdia, e mesmo tendo algumas desavenças, principalmente com a Linn, DG sempre manteve a postura educada, mas direta.

“Eu não acho que você foi agressivo, eu não acho que você me ofendeu, você só foi verdadeiro”, disse Mussi após um jogo da discórdia sobre as palavras de DG.

O Monstro também veio e foi em trio. DG, Aguiar e Pedro Scooby cumpriram o castigo juntos, presos em uma fantasia de mola que conectavam um ao outro. O artista enfretou seu primeiro Paredão na terceira semana de reality, contra a cantora Naiara Azevedo e o ator Arthur Aguiar.

Outro momento marcante foi a Casa de Vidro. DG foi o responsável por apertar o botão que revelou os futuros integrantes da casa, os pipocas Gustavo e Larissa. E o anjo também veio, o ator venceu a prova do Spotify e pode ver a família no almoço do Anjo

Além do carro que DG levou na primeira Prova do Líder, o artista levou outro veículo em uma prova Bate e Volta.

