BBB 21: Mãe de Gil diz que quer Juliette e João ao lado na final

Jacira Santana, mãe de Gilberto, esteve no programa Encontro Com Fátima Bernardes (Globo), por videoconferência, nesta quinta-feira (1). Ela analisou o comportamento do filho no Big Brother Brasil após a eliminação de Sarah.

“Ele, quando se apega a uma pessoa, se apega de verdade. Eu sofri muito, queria estar perto naquele momento. Ele se apegou muito, desde o primeiro dia. Eu vi uma cumplicidade dos dois. Virou uma família mesmo”, disse.

Jacira também comentou o motivo da saída de Sarah, com 76,76% dos votos. “Como mãe, não consegui enxergar tanta coisa negativa nela”, explica, “mas pelo que a gente vê as pessoas falando, foi por alguma coisa que pesou muito. Talvez alguma palavra. De verdade, eu acho Sarah maravilhosa”.

A mãe afirmou que enxerga a amizade do brother com Juliette como uma relação de irmãos. “Às vezes briga, mas é um amor tão grande. E agora quando uma saiu eu acho que ele sentiu demais”. Ela ainda disse que quer Gil, Juliette e João na final. Ela ainda fala que está se acostumando com a fama, porque “é tudo muito novo”. Além da fama de Gil, o nome dela virou assunto nas redes sociais e agora ela afirma que “estou tentando me adaptar”, enquanto ria.

Quanto a Gilberto, ela relembrou o que disse no programa Mais Você, e disse que ele era mais ponderado. “Aqui ele era muito sério, dentro de casa, comigo. Talvez ele tinha vergonha ou medo, mas comigo ele era sério”, explica. “Bebida nem pensar! Eu queria beber a minha cervejinha aqui e ele dizia que não”.

Quando perguntada qual conselho ela daria para Gil, se pudesse falar com ele durante o programa, ela diz que ele tem que aproveitar as experiências. “Aquieta teu coração, vai viver sua alegria”, diz, “é uma oportunidade única”.

As informações são da Folhapress