Barbie Ferreira deixa elenco de ‘Euphoria’ após duas temporadas

Destaque da primeira temporada de “Euphoria”, Barbie Ferreira não voltará para o terceiro ano da série. A atriz anunciou em uma postagem do Instagram nesta quarta-feira (24) que não voltará a viver Kat na produção da HBO.

“Depois de quatro anos vivendo essa personagem muito especial e enigmática que é Kat, tenho que dar um adeus muito triste. Espero que muitos tenham se visto nela como eu me vi e ver sua jornada até quem ela é hoje tenha te trazido alegria. Coloquei muito carinho e amor nela e espero que vocês tenham sentido isso. Te amo, Katherine Hernandez”

A atriz não informou o motivo de sua saída do elenco, mas quando a segunda temporada de “Euphoria” estreou, em janeiro, o site “The Daily Beast” publicou um texto informando que ela teria se desentendido com o criador e roteirista da série, Sam Levinson, que teria cortado várias cenas de Kat. A confusão teria começado por Barbie não concordar com os rumos de sua personagem.

Em entrevista ao “Insider”, Barbie negou os rumores de uma suposta briga com Sam. “Muitos deles não são verdade, enquanto outros são coisas pequenas e mundanas”, disse à reportagem. Mas, os fãs da série reclamaram a atuação discreta da atriz na segunda temporada. “Euphoria” teve a sua terceira temporada confirmada mas ainda não tem previsão de estreia.