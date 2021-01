Bárbara Silva lança o primeiro EP da carreira “Desengavetando Quadros” com faixa inédita

PUBLICIDADE

A cantora e compositora Bárbara Silva lança nesta quinta, dia 21, o EP “Desengavetando Quadros”, com a faixa inédita que conclui o projeto, “Não Esconda”.

O projeto conta com quatro canções que trazem a estreia da artista na carreira musical aos 34 anos. “Após alguns anos vivendo outras coisas, resolvi desengavetar minhas músicas. A composição e a música sempre estiveram em minha vida. A música é um fôlego, uma forma linda de expressão e, até mesmo, de revolução”, comenta Bárbara.

Sempre envolvida com a música desde criança, a brasiliense leva uma jornada tripla: formada em Direito e trabalhando na área, mãe de três filhos e agora com a carreira musical. Bárbara decidiu voltar a se dedicar ao mercado da música de maneira profissional ao ouvir gravações que tinha no celular de composições próprias e perceber que a música sempre esteve presente, como um chamado.

A faixa inédita “Não Esconda” traz novas reflexões para a música da artista. A composição original foi escrita por Bárbara Silva aos 15 anos e retrata as contestações que permeiam sua mente. “’Não Esconda’ é a canção para fechar essa apresentação desse trabalho inaugural. Se falei de amor e relação afetiva nas primeiras três faixas, ‘Não Esconda’ é para questionar, mostrar a inquietude de um ser pensante. Nossas relações internas e com o outro.”

O EP “Desengavetando Quadros” pode ser ouvido em todas as plataformas digitais aqui: https://ffm.to/nao-esconda. A canção inédita “Não Esconda” ganhará videoclipe em breve.