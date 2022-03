Bárbara Heck se declara para o namorado, Rick Maia

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, a ex-bbb curte bons momentos ao lado do parceiro e compartilha com seus seguidores

A ex-BBB Bárbara Heck se declarou para o namorado, o empresário Rick Maia. No início da tarde de hoje (3), ela posou com Rick tomando um bom vinho após os dois se aventurarem em esportes radicais. “Meu parceiro que topa todas as minhas loucuras. Te amo, meu amor!!”, escreveu Bárbara na publicação. Foto/Reprodução/Redes Sociais Mudou de ideia? Parece que Bárbara mudou de ideia! Ex-participante e agora comentarista do BBB 22 nas redes sociais, a modelo revelou seu apoio ao “relacionamento” de sua amiga Laís dentro da casa. A eliminada inicialmente reprovou o romance da médica com Gustavo. Em um dos programas em que participou, ela criticou: “‘Palhaça’ escrito na minha testa. Tudo conforme eu não queria”. No entanto, ela pareceu ter mudado de ideia sobre o brother. Em publicação no Twitter, Bárbara compartilhou um vídeo em que Gustavo criticou os brothers do quarto lollipop por não terem empatia com Laís. “Gosto do jeito que Gustavo cuida da Laís”, comentou. “Ok, bonitão, você me ganhou.” Ela ainda refletiu: “Bem que eu avisei que assistir é bem diferente de estar aí dentro.” CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE