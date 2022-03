Bárbara Heck encontra Leo Picon e brinca ‘encontrei um hater’

No evento de lançamento da marca de roupas de Gkay, a ex-bbb encontrou o irmão de Jade Picon, que não gostava da amizade das duas no BBB 22

Bárbara Heck se encontrou pela primeira vez com Léo Picon, irmão de sua aliada no BBB 22, Jade Picon, durante a festa de lançamento de Géssica Kayane, ontem (14), em São Paulo. A ex-bbb publicou uma foto com o empresário nos stories de seu Instagram e brincou: “Encontrei um hater”.

Durante a participação de Jade no reality, Léo tinha criticado as aliadas da irmã. “Eu sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade”, escreveu no Twitter uma vez.

Ele também chegou a pedir a eliminação imediata de Laís, mesmo sem ela ter ido para um paredão.

Fora do jogo, Bárbara comentou sobre como está a relação com Jade após a influencer ter sido eliminada do programa.

“Quando ela saiu, me deu coração partido e deixou de me seguir, eu pensei, ‘é como se ela tivesse confirmado todas essas críticas, né?’ Me senti uma palhaça realmente, mas, depois, ela já me chamou no direct, a gente já se falou e está tudo certo”.

No evento de Gkay, os ex-bbb’s Rodrigo Mussi, Larissa, Tiago Abravanel e Bárbara se reencontraram e registraram o momento.

O marido de Abravanel brincou: “Vai pro casório?”.