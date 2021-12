Banda Rastapé finaliza o ano com novo single “Espelho do Infinito”

Composição de Jorge Filho e José Renato Mello, a faixa faz parte do EP “Encantos dos Anjos”, que será lançado no mesmo dia do single

A banda Rastapé lança hoje (17/12), em todas as plataformas digitais o single “Espelho do Infinito”, composição de Jorge Filho e José Renato Mello, a faixa faz parte do EP “Encantos dos Anjos”, que será lançado também nesta data. “A letra da canção foi escrita num momento muito especial da minha vida, onde me deixei levar por uma paixão tão intensa quanto o verão. O primeiro olhar e o encanto por ele, que sentimento forte e gostoso de viver! e ainda na composição tive a participação do meu amigo José Renato – “Olho Vivo Produções”, em um refrão importante para a música, que deu o toque final”. Comenta o vocalista Jorge Filho. O álbum Encanto dos Anjos trouxe uma mistura de ritmos, que alcançou também um público diferente. A ideia da banda é de fato expandir o forró e abrir mais portas, da forma que gostam de transmitir a energia e essência da sua música, em uma linguagem própria da banda, através de ritmos diferentes e com letras contemporâneas. “Bebemos da fonte do forró tradicional de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro, mas optamos por fazer um som ao modo Rastapé com nossa roupagem e ideologia, pegamos o forró tradicional que a gente ama e trazemos para nossa alma” Enfatiza.