Band planeja série com trio do ‘Sai de Baixo’

Animada com chegada de Faustão, emissora traça novas perspectivas para a programação de 2022

Animada com a volta de Fausto Silva em 2022, a Band tem traçado novos planos de programação, com base em boas perspectivas financeiras para o ano que vem. Um projeto atualmente em desenvolvimento seria uma comédia de situação que juntaria novamente os nomes de Miguel Falabella, Tom Cavalcante e Marisa Orth, todos sem compromisso com a Globo no momento.

A informação foi publicada em primeira mão pela coluna de Flávio Ricco no portal R7. Marisa, Tom e Falabella estiveram juntos no “Sai de Baixo”, seriado que por mais de seis anos ocupou as noites de domingo da Globo. Falabella também está escrevendo um seriado para o serviço de streaming da Disney.

A ida de Fausto Silva para a Band abre novos caminhos para a emissora, não só porque a presença dele lá avaliza e credencia o canal, mas também porque o apresentador é historicamente alguém disposto a fazer a ponte entre os amigos e seus possíveis novos contratantes.